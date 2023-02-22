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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

ЦБ установил факты манипулирования двумя физлицами на срочном рынке в 2022 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда производных финансовых инструментов в период с 21 февраля по 23 сентября 2022 года, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Сделки, в отношении которых установлены факты манипулирования, совершались со следующими производными финансовыми инструментами: RTS-9.22M150922CA90000, RTS-9.22M250822CA100000, RTS-9.22M150922CA85000, RTS-9.22M250822PA115000, RTS-9.22M250822CA92500, RTS-12.22M171122CA107500, CHMF-12.22, SMLT-12.22, HOME-12.22, MTSI-9.22, MTLR-12.22, BIDU-6.22, NLMK-9.22, DSKY-3.23, FNI-9.22, FNI-3.23.

Они заключались между Алексеем Александровичем Заянчковским и Натальей Леонидовной Курчавых по предварительному соглашению и привели к существенным отклонениям объема торгов, отмечает ЦБ. Нарушителям федерального закона №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, к ним приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

Банк России Алексей Заянчковский Наталья Курчавых
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