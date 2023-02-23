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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Второй за неделю оползень сошел на федеральную трассу Джубга - Сочи Туапсинского района Краснодарского края - в ста метрах от схода грунта, который произошел три дня назад, сообщила в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

ЧП произошло близ поселка Дедеркой Туапсинского района.

Отмечается, что на месте первого схода оползня уже вторые сутки продолжаются буровые работы. Погружено 30% из запланированного количества труб-свай. В ближайшие часы аналогичные работы начнутся и на втором участке трассы. Реверсивный участок движения объединяет обе оползневых зоны.

Ранее сообщалось, что оползень разрушил участок федеральной трассы Джубга-Сочи в Туапсинском районе. Из-за вероятности дальнейшего разрушения дороги движение большегрузов длиною больше 11 метров было ограничено.

Джубга Сочи
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