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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Карачаево-Черкесии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Автоавария произошла на федеральной трассе в Карачаево-Черкесии, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает МВД по КЧР в четверг.

По предварительным данным, на 6 км федеральной автодороги А-155 "Черкесск-Домбай" водитель автомобиля Lada Granta не справилась с управлением и, съехав с трассы, врезалась в опору электроосвещения.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Кроме того, двух пострадавших с тяжелыми травмами экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу.

Отмечается, что участок автодороги, где произошло ДТП, по данным Госавтоинспекции является очагом аварийности.

Карачаево-Черкесия
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