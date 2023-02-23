Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Карачаево-Черкесии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Автоавария произошла на федеральной трассе в Карачаево-Черкесии, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает МВД по КЧР в четверг.

По предварительным данным, на 6 км федеральной автодороги А-155 "Черкесск-Домбай" водитель автомобиля Lada Granta не справилась с управлением и, съехав с трассы, врезалась в опору электроосвещения.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Кроме того, двух пострадавших с тяжелыми травмами экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу.

Отмечается, что участок автодороги, где произошло ДТП, по данным Госавтоинспекции является очагом аварийности.