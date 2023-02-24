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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

СКР завел дело после нападения вооруженного мужчины на сотрудника ОМОНа в Петербурге

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1972 года рождения, сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, утром 24 февраля 2023 года в центре Петербурга возле входа в метро на станцию "Гостиный двор" мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший госпитализирован.

В настоящее время следователями совместно со следователями-криминалистами Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Петербург СКР
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