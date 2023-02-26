Минэкономразвития прогнозирует скорое освобождение туроператоров от НДС на туры по РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект об освобождении туроператоров от НДС на туры по России в ближайшее время будет внесен в Госдуму, его могут принять до 30 июля, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Туристические операторы - это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Госдумой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию", - цитирует пресс-служба главу министерства Максима Решетникова.

В ближайшее время Минфин должен внести законопроект в Госдуму.

24 января на совещании с президентом РФ Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин предложение поддержал. Президент Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.