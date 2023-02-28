Дагестан в 2022 году увеличил улов рыбы на 30,6%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Дагестане в 2022 году выловили 42 тысячи тонн рыбы, что на 30,6% больше, чем в 2021 году, сообщил в Народном собрании республики премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В том числе в минувшем году было выловлено 34 тысячи тонн каспийской кильки (рост на 9,7%).

"Выращиванием аквакультуры занимаются 74 рыбоводных хозяйства, которыми в 2022 году произведено около 6 тысяч тонн товарной рыбы и 18 тонн икры осетровых видов", - сказал Абдулмуслимов, добавив, что субъектам рыболовства и аквакультуры в прошлом году оказана поддержка в объеме более 67 млн рублей.

По словам премьера, ради развития переработки рыбной продукции в республике началась реализация нескольких инвестиционных проектов. В частности, КФХ "Мустафаев М.Н." реализует проект по модернизации рыбоперерабатывающего цеха, КФХ "Музлаева Н.В." - по созданию современного технологичного предприятия аквакультуры (выращивание товарной рыбы осетровых видов, любительское рыболовство, туризм и семейный отдых). Оба проекта реализуются в Кизлярском районе Дагестана.