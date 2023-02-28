Военные РФ заявили о нанесении огневого поражения ВСУ в районе Угледара, Шевченко, Зеленого Гая

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Шевченко, Зеленого Гая, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, потери ВСУ составили до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа.

"Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов", - сказал Конашенков.

Он отметил, что всего за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Российские войска активно действуют на донецком и красно-лиманском направлениях.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "на купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики". Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация"".