Требования к идентификации акционеров на онлайн-собраниях планируют ужесточать постепенно

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Идентификацию акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью на их онлайн-собраниях на первом этапе внедрения этого дистанционного формата могут разрешить с помощью простой электронной подписи, а с июля 2026 года – квалифицированной и усиленной неквалифицированной. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с обновленной редакцией предложений Минэкономразвития.

Несколько лет министерство и ЦБ РФ ведут работу над поправками в законы об акционерных обществах и ООО, которые бы легализовали использование смешанных форм - онлайн и офлайн - собраний акционеров и участников. Она затянулась из-за споров о правилах идентификации лиц, принимающих в них участие. Изначально Федеральная служба безопасности настаивала на идентификации с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи (КЭП), но весной 2022 года согласилась и на использование неквалифицированной подписи (НКЭП).

Сейчас, по словам источника, Минэкономразвития свои предложения доработало, они оформлены в виде поправок ко второму чтению в находящийся в Госдуме законопроект депутата Владислава Резника, который предложил легализовать онлайн-формат собраний акционеров и участников ООО, но не конкретизировал правила их идентификации и подписания бюллетеней.

Этот вариант поправок уже согласовали Банк России, ФСБ, Минфин и Росимущество, документ направлен в государственно-правовое управление президента РФ, рассказал источник.

По его словам, в поправках оговариваются способы идентификации участников дистанционных собраний АО и ООО, которые будет разрешено применять после 1 июля 2026 года. Предлагается применять на выбор КЭП и два варианта усиленной НКЭП: используемой при предоставлении государственных и муниципальных услуг (только для физлиц-акционеров) и подписью, которая предусмотрена соглашением между компанией или его регистратором и лицами, участвующими в электронном взаимодействии. Помимо этого, идентификация может проводиться с использованием данных из заграничного биометрического паспорта либо сведений из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, госуслуги), а также Единой биометрической системы (ЕБС, проект ЦБ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг).

До 1 июля 2026 года предполагается разрешить идентификацию "с использованием информационных технологий посредством сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием электронных либо иных технических средств для дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров" и участников ООО, изложил источник выдержку из поправок. Таким образом, во время адаптационного периода будет возможна идентификация участников собраний в том числе с помощью простой электронной подписи.

Кроме того, по словам источника, в предложениях Минэкономразвития говорится о необходимости проведения видеотрансляции заседания в режиме реального времени. Также, если это предусмотрено уставом компании, "дистанционным участникам" должен предоставляться онлайн-доступ к данным о ходе голосования по всем или отдельным вопросам.