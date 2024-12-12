В Думе заявили, что проекты по оздоровлению Волги и сохранению Байкала не достигли целей

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные проекты, посвященные оздоровлению Волги и сохранению Байкала, не достигли целевых показателей завершающегося в этом году нацпроекта "Экология", большие сложности испытывает проект по обращению с бытовыми отходами, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Из девяти федпроектов (нацпроекта "Экология" - ИФ) два - "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал", к сожалению, не достигают тех показателей, которые перед собой ставили. Все мероприятия, безусловно, будут продолжены в 2025-2026 годах", - сказал Кобылкин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в этом году члены возглавляемого им думского комитета несколько раз выезжал в регионы, непосредственно своими глазами и с помощью специалистов посмотрели, как обстоят дела.

"Наилучшие результаты у двух федпроектов - "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Ставили задачу создать 24 особо охраняемых природных территории (ООПТ), и в результате создали даже 25 новых ООПТ", - сообщил глава комитета.

Кобылкин сообщил, что из пяти неупомянутых федпроектов "наибольшие сложности, конечно, испытывает федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"", чему, по его словам, "есть и объективные причины".

"Это наша непростая, но уже знаменитая "мусорная реформа", как принято ее называть. Задача стоит непростая, потому что накопленный ущерб огромен. И по всей стране мы создаём новые точки переработки мусора, раздельного сбора (отходов - ИФ). И конечная цель – создание экономики замкнутого цикла", - сказал депутат и выразил уверенность в достижении поставленных целей проекта.

Также "не у всех регионов получилось достичь 100% площади лесовосстановления и лесоразведения", добавил он.

Кобылкин пообещал, что депутаты Госдумы ежегодно будут контролировать на местах ход работ в рамках федеральных проектов, посвященных экологии.

Нацпроект "Экология" реализовывается в РФ с 2019 года, ему на смену с 2025 года придёт нацпроект "Экологическое благополучие".