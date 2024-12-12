Аэропорты Чечни и Северной Осетии работают штатно после ночных атак БПЛА

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Международные аэропорты "Северный" (Грозный, Чечня) и "Владикавказ" (Северная Осетия) работают штатно после ночных атак БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" представители аэропортов.

Задержек рейсов нет, авиасообщение не приостанавливалось.

В ночь на 12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что над казармами полка МВД в Грозном был сбит украинский дрон. Беспилотник взорвался в воздухе, его обломки повредили крышу и вызвали небольшой пожар. В здании выбило стекла. Четыре бойца караула получили нетяжелые ранения.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что ночью в Моздокском районе были сбиты три БПЛА, обошлось без жертв и разрушений. Оперативный штаб 11 декабря с 23:00 по Москве перешел на круглосуточный режим работы.

Минобороны утром сообщило, что за ночь над несколькими регионами было сбито 16 беспилотников, в том числе один над Чечней и три над Северной Осетией.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.

Аэропорт "Владикавказ" (входит в "Новапорт") - единственный в Северной Осетии. В 2023 году аэропорт обслужил 916 552 человека, что на 15% больше, чем годом ранее.