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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке

Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал слухами разговоры о его отставке.

"Все семь лет моей работы (губернатором - ИФ) эти слухи возникают два раза в год - весной и осенью", - сказал Травников журналистам в четверг.

При этом, как отметил глава региона, весной его "отправляют" в отставку за упущения в работе, осенью - на повышение в Москву.

"Я обязательно уйду. Но не сейчас", - заявил губернатор.

Новосибирская область Андрей Травников
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