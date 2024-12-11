Число обучающихся на IT-специальностях в колледжах РФ выросло на 42% за три года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Число студентов, которые обучаются в колледжах России по специальностям, связанным с информационными технологиями, выросло на 42% за последние три года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"IT-специальности в колледжах, также как и в вузах, отличает высокий уровень занятости выпускников - 82%. За последние три года IT-студентов в колледжах стало больше на 42%, сегодня 376 тыс. студентов колледжей обучаются по этим направлениям", - сказал Кравцов во время совещания президента с членами правительства в среду.

Он также сообщил, что в рамках подготовки Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года Минпросвещения совместно с Минцифиры и Минпромторгом прорабатывает вопрос новой олимпиады по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. По его словам, вся необходимая инфраструктура для такой олимпиады в стране есть.

Стратегия развития образования до 2036 года в данный момент разрабатывается, ее планируются представить в марте 2025 года.