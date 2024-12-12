"Аэрофлот" ожидает поставку первых МС-21 с 2026 года

Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ожидает поставку первых среднемагистральных самолетов МС-21 начиная с 2026 года, сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов на пассажирском форуме "PRO//Движение".

"Первые (отечественные самолеты - ИФ) ожидаем в 2026 году - это МС-21. Мы сейчас активно работаем с производителем по кастомизации этого самолета", - сказал Батанов.

Он также подтвердил планы группы перевезти в 2024 году более 55 млн человек. Общий пассажиропоток составит 55,4 млн человек (что предполагает рост на 17%), в том числе внутри РФ - 42,5 млн, уточнил Батанов.

Старт серийного производства МС-21 в модификации МС-21-310, по последним официальным данным, планируется в 2025 году - ранее сроки несколько раз переносились. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.

Наравне с базовой МС-21 может получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем, заявил ранее в этом году первый-вице-премьер РФ Денис Мантуров. Такой самолет сможет обеспечить заявленную дальность полета с учетом получившихся после импортозамещения весовых характеристик, пояснял он.

В рамках ВЭФ-2022 "Аэрофлот" подписал соглашение с ПАО "ОАК" на поставку 339 отечественных самолетов, включая МС-21, SJ-100 и Ту-214. На ВЭФ-2023 во исполнение соглашения "Аэрофлот", его дочерняя авиакомпания "Россия" и АКС заключили твердые контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100.