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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Военные РФ сообщили о действиях группировок войск на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Группировки российских войск "Юг" и "Центр" ведут активные действия на донецком и красно-лиманском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 160 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал Конашенков.

Российские военные за сутки сбили два самолета ВВС Украины - бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР) и штурмовик Су-25 в Херсонской области, также сбит украинский вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - заявил он. Также, по его данным, в районе населенного пункта Кураховка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", - сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, живой силе и технике в 195-ти районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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