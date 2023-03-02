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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Политолог Чеснаков заявил, что Послание послание Путина Федеральному собранию было тематически комплексным

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, с которым глава государства выступил 21 февраля, имеет особое значение.

"Это послание было сбалансированным, тематически комплексным. Стоит отметить, что у нас есть закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". И там послание перечислено первым документом стратегического планирования власти", - сказал Чеснаков в четверг на заседании "круглого стола" Экспертного института социальных исследований.

"Понятно, что послание 2023 года имеет особое значение не только потому, что это послание после начала специальной военной операции, но это также первое послание, с которым президент выступил после принятия закона об общих принципах организации публичной власти в РФ. Я хотел бы отметить, что в этом законе особо прописаны роль и полномочия глав субъектов РФ", - отметил аналитик.

"Если совместить эти два ключевых важных закона о стратегическом планировании и общих принципах организации публичной власти, то становится понятна особая роль глав регионов в реализации послания", - сказал он.

Владимир Путин Алексей Чеснаков
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