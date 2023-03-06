Около 50 рыбаков оказались на оторванной льдине в районе села Лесное на Сахалине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Льдину с группой рыбаков (порядка 50 человек) оторвало в районе села Лесное на Сахалине, на поиски направлена авиация МЧС, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. МЧС РФ направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла наземная группировка спасателей. Всего к спасательной операции привлечены порядка 14 человек и 11 единиц техники.