В Кремле заявили, что Путин не передавал через Лукашенко послание для китайских властей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни не планирует общаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также в контексте состоявшегося недавно визита президента Белоруссии в Китай у Пескова уточнили, передавал ли президент РФ через Лукашенко послание для китайских властей.

"Нет, это был исключительно двусторонний визит", - сказал представитель Кремля.