Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Кремле заявили, что Путин не передавал через Лукашенко послание для китайских властей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни не планирует общаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также в контексте состоявшегося недавно визита президента Белоруссии в Китай у Пескова уточнили, передавал ли президент РФ через Лукашенко послание для китайских властей.

"Нет, это был исключительно двусторонний визит", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Александр Лукашенко Китай Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной отстыкуется от МКС 9 марта

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

Мурашко не считает жестким решение Японии о запрете на экспорт в РФ вакцин и медизделий

Мурашко не считает жестким решение Японии о запрете на экспорт в РФ вакцин и медизделий

ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

РБК назвал варианты выделения российского бизнеса Yandex N.V.

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о поездке Шойгу в Мариуполь

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Около 50 рыбаков оказались на оторванной льдине в районе села Лесное на Сахалине

В подмосковном Видном в цехе коксогазового завода произошел взрыв

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });