Военные РФ сообщили об активных действиях на красно-лиманском и донецком направлениях

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские группировки войск "Центр" и "Южная" ведут активные действия на красно-лиманском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО "Град"".

"На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и в районе Часов Яр Донецкой народной республики - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37".

"На купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил генерал.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил он, "артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики".

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град"", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация" противника, сказал он.

Уничтожение авиации ВСУ

Конашенков также сообщил, что военные РФ за сутки сбили два украинских боевых самолета.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - сказал он.

Он сообщил, что средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29.

"В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал Конашенков.

По его данным, за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в ряде районов.

По словам Конашенкова, российские военные за прошедшие сутки также уничтожили огневую установку украинского ЗРК "Бук-М1" и радиолокатор комплекса С-300.

"В районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М1. В районе населенного пункта Андреевка (ДНР) уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, помимо этого, в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ "на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах", заявил Конашенков.