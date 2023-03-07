Сложности с оплатой товаров через платежные терминалы Сбербанка устранены после сбоя

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сложности с оплатой товаров через платежные терминалы Сбербанка устранены после краткосрочного сбоя, трудности были с точками подключения НСПК-Сбер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"7 марта в период с 12:20 до 14:20 наблюдались кратковременные трудности с обработкой операций на точках подключения НСПК-Сбер. После 14:20 операции проходят в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

В НСПК не ответили, чем именно был вызван сбой.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк.