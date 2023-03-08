Минобороны РФ заявило о пресечении действий десяти украинских разведгрупп

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что пресекли деятельность десяти украинских разведывательных групп в Харьковской области и Луганской народной республике.

Речь идет о районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР, сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. По его словам, в районе населенного пункта Новоалександровка (ДНР) уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207 районах", - заявил Конашенков.

Также, по его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 398 самолетов, 217 вертолетов, 3361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8222 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8798 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель военного ведомства.

По направлениям

Российские войска ведут активные действия на донецком направлении, нанесли за минувшие сутки авиационные и артиллерийские удары еще на нескольких направлениях, сообщил Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика", - заявил он.

"На купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация"", - сообщил Конашенков.

По его словам, на красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.

"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика"", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южно-донецком и запорожском направлениях, по его словам, оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики и Новоданиловка Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б"", - сказал генерал.

На херсонском направлении, сообщил он, в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.