Стрелявший из квартиры житель Нижневартовска арестован на два месяца

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нижневартовский городской суд поместил под стражу на два месяца горожанина, который утром 9 марта заперся в квартире с трехлетним сыном и стрелял оттуда, в том числе в направлении полицейских. Об аресте задержанного сообщила пресс-служба суда.

Днем ранее жительница Нижневартовска сообщила в полицию, что ее муж выпил и закрылся в квартире вместе с их ребенком. Она также рассказала, что он вооружен и угрожает убийством. В полиции сообщали, что он стрелял с балкона при попытке сотрудников МЧС открыть дверь квартиры. По информации СК, он стрелял в полицейских через дверь, когда они пытались с ним договориться. На некоторое время жильцов этого дома пришлось эвакуировать.

В результате он отпустил ребенка и сдался сам. Мальчик не пострадал.

В управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что стрелку предъявлены обвинения в покушении на жизнь полицейских (ст. 317 УК) и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п.п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК) .