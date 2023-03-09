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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Стратегию развития телеком-отрасли до 2035 года утвердят в июне-июле

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Стратегию развития российской телеком-отрасли до 2035 года должны утвердить не позднее июня-июля, сообщила пресс-служба правительства.

С 18 марта в координационном центре правительства начнется серия стратегических сессий для ее разработки. Отмечается, что в подготовке участвуют ведущие эксперты отрасли, бизнес-сообщество, в том числе операторы связи, госкомпании и госкорпорации, отраслевые ассоциации. Лидеры отрасли также возглавят тематические рабочие группы, которые будут участвовать в формировании стратегического документа в ближайшие 10-15 лет.

"Рассчитываем на активное вовлечение бизнеса и экспертов в планирование отрасли. Совместно мы определим основные направления ее развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Ключевой целью реализации мероприятий стратегии станет обеспечение технологического суверенитета в области связи", - сказал через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Правительство Дмитрий Чернышенко
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