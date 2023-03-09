МИД РФ внес в "стоп-лист" 144 представителя общественно-политических кругов стран Балтии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - МИД России заявляет о включении в "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к РФ министров, депутатов парламентов, общественных деятелей и журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений", - говорится в заявлении, текст которого размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что "внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями".