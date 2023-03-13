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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Мишустин начинает встречи с депутатскими фракциями перед отчетом правительства в Госдуме

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник начинает серию встреч с думскими фракциями в преддверие отчета правительства в Госдуме.

Ранее пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщил "Интерфаксу", что встречи запланированы в период с 13 по 17 марта.

Первыми в серии встреч станут консультации с представителями фракций "Единой России" и ЛДПР, они пройдут в Доме правительства, сообщили также в пресс-службе кабинета министров.

"Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - отметили в пресс-службе.

Впервые такой формат был опробован в 2021 году.

Отчет правительства в Госдуме в этом году состоится в начале 20-х чисел марта.

Михаил Мишустин Госдума
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