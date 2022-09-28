Совладелец "Зимней вишни" Вишневский признался в даче взятки при строительстве ТЦ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладелец сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский в ходе судебного разбирательства признал свою вину в даче взятки представителям Госстройнадзора, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Вишневского Вадим Трифонов.

"В ходе судебного разбирательства, после заслушивания свидетелей (Вишневский - ИФ) пришел к полному пониманию своей вины в даче взятки, свою вину он признал. С последствиями гибели людей в результате пожара в 2018 году признание Вишневского не связано", - сказал адвокат.

Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, при строительстве ТРЦ "Зимняя вишня" он дал взятку представителям Госстройнадзора.

Ранее государственное обвинение запросило для Вишневского наказание в виде 10 лет колонии, а также штраф в размере 490 млн рублей.

Ему продлен срок заключения в СИЗО до 28 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.