Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Совладелец "Зимней вишни" Вишневский признался в даче взятки при строительстве ТЦ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладелец сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский в ходе судебного разбирательства признал свою вину в даче взятки представителям Госстройнадзора, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Вишневского Вадим Трифонов.

В РоссииСуд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"Читать подробнее

"В ходе судебного разбирательства, после заслушивания свидетелей (Вишневский - ИФ) пришел к полному пониманию своей вины в даче взятки, свою вину он признал. С последствиями гибели людей в результате пожара в 2018 году признание Вишневского не связано", - сказал адвокат.

Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, при строительстве ТРЦ "Зимняя вишня" он дал взятку представителям Госстройнадзора.

Ранее государственное обвинение запросило для Вишневского наказание в виде 10 лет колонии, а также штраф в размере 490 млн рублей.

Ему продлен срок заключения в СИЗО до 28 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Зимняя вишня Вячеслав Вишневский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 сентября

Американец Спектор получил 3,5 года колонии по делу о взятках экс-помощнице Дворковича

Северная Осетия ограничит доступ транспорта из других регионов на свою территорию

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Повестки на пункте пропуска "Верхний Ларс" будут вручать всем, подлежащим призыву

Повестки на пункте пропуска "Верхний Ларс" будут вручать всем, подлежащим призыву

Совфед может рассмотреть законы о присоединении к РФ новых территорий 4 октября

Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ, но не в ущерб доходности

На КПП "Верхний Ларс" начали вручать повестки о мобилизации

Более 95% голосов на участках в РФ отданы за вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Более 95% голосов на участках в РФ отданы за вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });