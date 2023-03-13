Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям армии Украины на красно-лиманском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 110 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что за сутки на данных направлениях "уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б"", - сказал представитель Минобороны РФ.

Российские группировки войск "Западная" и "Южная" ведут активные действия на купянском и донецком направлениях, сообщил Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, два автомобиля", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"".

Российские военные за сутки сбили 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и одну противорадиолокационную ракету HARM, заявил Конашенков.

"В районе населенного пункта Первомайское (ДНР) поражен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - сказал он.

Представитель министерства заявил, что всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.