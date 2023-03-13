Хакасия попросила правительство и "Газпром" провести в республику магистральный газопровод

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство Хакасии просит федеральное правительство и "Газпром" закрепить в документах стратегического планирования газификацию республики путем строительства в регионе магистрального газопровода в 2025-2030 годах.

Об этом в совете по газификации регионов при Совете Федерации сообщила замглавы Хакасии - зампред правительства региона Юлия Исмагилова.

"Просьба к правительству совместно с ПАО "Газпром" определить источники газификации Хакасии природным газом путем строительства магистрального газопровода, сроки газификации на период с 2025 по 2030 год и источники финансирования такой газификации. Правительство Хакасии готово сделать все необходимое по газификации региона природным газом в целом", - сказала она.

Со своей стороны, власти республики видят несколько возможных вариантов газоснабжения региона - от месторождений Красноярского края, магистрального газопровода "Алтай" или компрессорной станции (КС) "Проскоково" ООО "Газпром трансгаз Томск" (КС входит в состав газопровода "Нижневартовский газоперерабатывающий завод - Парабель - Кузбасс").

Сенатор от Хакасии Александр Жуков в свою очередь также предложил рассмотреть возможность эксплуатации перспективного Ново-Михайловского нефтегазового месторождения в регионе для целей социальной газификации, однако Исмагилова на это ответила, что "Газпром" дал заключение о нецелесообразности такой инициативы в связи с необходимостью строительства отдельного газопровода.

Исмагилова также отметила, что перевод системы отопления и горячего водоснабжения на газ и электричество в регионе - это, в частности, единственный способ радикально улучшить состояние воздуха, загрязняемого, в том числе, печным дымом.

"Также газификация региона послужит дополнительным импульсом для развития экономики в целом в республике, в том числе для открытия новых производств, на которых в соответствии с технологическими процессами необходимо наличие природного газа", - добавила замглавы Хакасии.

Ново-Михайловское нефтегазовое месторождение расположено в Хакасии в 50 км от Абакана. Площадь участка составляет 91 кв. км. Обладателем лицензии на право пользования недрами месторождения является ООО "Прогресс-С" (Томск, Томская область).

Ранее сообщалось, что Хакасия и еще семь регионов не попали в программу социальной газификации, несмотря на поручение президента от 2021 года обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений. В этих регионах в индивидуальных жилых домах используется печное отопление, что создает риски для безопасности населения и ухудшения экологии.

Сейчас в Хакасии отопление и горячее водоснабжение частных домовладений завязано в основном на угле.