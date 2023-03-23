Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Мишустин сообщил о двузначных темпах роста инвестиций в туризм

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство отмечает двузначные темпы роста капиталовложений в туристическую индустрию страны, сообщил в Госдумег премьер-министр Михаил Мишустин.

"Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Мы это чувствуем сейчас. Также как и к транспортно-логистическому и строительному комплексу. По этим двум секторам мы видим двухзначные темпы роста капиталовложений", - сказал он.

Премьер напомнил, что за 2022 год путешествия по России совершили более 60 млн человек.

"Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, в субъектах РФ появилось около 70 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - добавил он.

По словам Мишустина, динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа туристического кэшбэка. За два года ею воспользовались около 4,5 млн человек. Гражданам вернули порядка 18 млрд рублей, еще около 14 млрд рублей - за путевки для детей.

Михаил Мишустин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Ярославском моторном заводе возник пожар

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

В МИД РФ заявили, что контакты между Россией и НАТО прерваны

Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году

Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году
Пандемия коронавируса

ВОЗ отмечает стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования на майские выходные

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });