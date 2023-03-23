Мишустин сообщил о двузначных темпах роста инвестиций в туризм

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство отмечает двузначные темпы роста капиталовложений в туристическую индустрию страны, сообщил в Госдумег премьер-министр Михаил Мишустин.

"Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Мы это чувствуем сейчас. Также как и к транспортно-логистическому и строительному комплексу. По этим двум секторам мы видим двухзначные темпы роста капиталовложений", - сказал он.

Премьер напомнил, что за 2022 год путешествия по России совершили более 60 млн человек.

"Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, в субъектах РФ появилось около 70 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - добавил он.

По словам Мишустина, динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа туристического кэшбэка. За два года ею воспользовались около 4,5 млн человек. Гражданам вернули порядка 18 млрд рублей, еще около 14 млрд рублей - за путевки для детей.