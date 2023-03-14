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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Правительство РФ подготовит новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Она будет ориентирована на дружественные страны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, направленную на расширение взаимодействия с дружественными странами, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по расширению взаимодействия с дружественными странами.

"Правительство продолжает работу над шестью ключевыми задачами, которые определил президент в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Для решения одной из них, касающейся расширения взаимодействия с дружественными странами, будет подготовлена новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - отмечают в правительстве.

"Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", - цитируется в сообщении выступление Мишустина.

По словам премьер-министра, для этого предстоит, в том числе, создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта.

"Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - сообщил председатель правительства.

Как уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов, для подготовки стратегии в рамках правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции создана подкомиссия по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств.

После утверждения стратегии для развития взаимодействия с дружественными странами будут разработаны "дорожные карты" с указанием конкретных направлений работы, добавил Белоусов.

Михаил Мишустин
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