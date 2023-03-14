Минцифры предложило механизм обеспечения спроса на российский софт

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает новую форму поддержки российских софтверных компаний - "рынок в обмен на инвестиции", при которой разработчики развивают ПО под требования заказчиков за счет частных инвестиций, а государство обеспечивает спрос на этот продукт и, возможно, преференции на госзакупках.

Об этом заявил замминистра цифрового развития Максим Паршин на заседании GR-комитета ассоциации "Руссофт". Его цитирует пресс-служба ассоциации.

"Мы планируем сконцентрировать внимание на привлечении негосударственных инвестиций в ИТ. В частности, через реализацию механизма "рынок в обмен на инвестиции", когда компания берет ответственность за развитие продукта, а государство обеспечивает на него гарантированный спрос", - заявил Паршин.

Об этой инициативе он также заявил во вторник на Форуме цифровой трансформации, организованного РСПП. Паршин отметил, что гранты, которые предоставляются на поддержку разработки ПО - это исключительная мера поддержки, а перспективной является формула "рынок в обмен на инвестиции".

По его словам, этот механизм предусматривает заключение соглашений между разработчиками и правительством. В рамках соглашения разработчик должен будет взять на себя обязательства по развитию собственного продукта под требования индустриальных заказчиков. "То есть он сделает не то, что может, а то, что нужно, это будет утверждено со стороны заказчика - рынка", - сказал замминистра.

По его словам, в соглашении должен быть закреплен функционал разрабатываемого ПО и определенный график его разработки. Минцифры и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) при этом "готовы выступить арбитром между какими-то несбыточными ожиданиями (заказчиков - ИФ) и возможностями (разработчиков - ИФ)".

Правительство, в свою очередь, в рамках соглашения возьмет на себя обязательство по предоставлению определенных преференций по доступу на рынок, сказал Паршин. К примеру, по его словам, это могут быть преференции при доступе к госзакупкам по формуле "второй лишний" для компаний, имеющих статус системно значимых; возможно - приоритет доступа к объектам критической информационной инфраструктуры или другие инструменты поддержки.

"Мы исходим из того, что компания, получившая статус системно значимой, подписав такое соглашение с правительством, понимает те преференции, которые может дать государство, и в перспективе, когда и если продукт будет соответствовать заявленному результату, сможет найти финансирование на рынке с очевидностью. Мы это понимаем, мы уже в диалоге с крупнейшими и с некрупнейшими компаниями. Мы пониманием, что заинтересованность большая", - сказал Паршин.

По его словам, уже подготовлены поправки в закон "Об информации", которыми предлагается зафиксировать статус системно значимой ИТ-компании.

Замглавы Минцифры также заявил о необходимости развития инвестиционных инструментов, негосударственного инвестирования, включая венчурное финансирование, и других форм инвестиционного и прямого финансирования. "Мы исходим из того, что деньги на рынке есть, что наиболее перспективном объектом инвестирования является ИТ", - сказал замминистра.