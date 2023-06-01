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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Промышленность предупредили, что без замены иностранного ПО "отсидеться не получится"

Отстают в импортозамещении софта торговля, фармацевтика и пищепром

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Работа по замещению иностранного программного обеспечения в ряде отраслей российской промышленности до сих пор не началась, отметил на конференции ЦИПР премьер-министр Михаил Мишустин и призвал ее активизировать.

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Он напомнил, что в стране работают индустриальные центры компетенций, основная задача которых - поиск областей, где страна испытывает критическую зависимость от иностранных цифровых продуктов, и определение решений по созданию и внедрению отечественного программного обеспечения.

"За время работы центров компетенций и входящих в них заказчиков уже есть лидеры, - продолжил премьер. - Но также есть и отстающие - это фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство. Несмотря на то, что мы поддержали их проекты еще в прошлом году, их реализация до сих пор не началась. Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям".

Мишустина удивляет "пассивная позиция некоторых крупных промышленников".

"Они, видимо, считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы, - предположил премьер. - Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится".

Михаил Мишустин
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