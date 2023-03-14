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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение восстановили в Тульской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Завершены работы по восстановлению электроснабжения в четырех районах Тульской области, нарушенного шквалистым ветром, сообщила во вторник пресс-служба "Тулэнерго".

"В особую зону внимания попали Веневский, Новомосковский, Суворовский и Ясногорский районы. В настоящее время энергетики продолжают отрабатывать точечные заявки", - говорится в сообщении.

Последствия непогоды устраняли 76 бригад: 227 человек и 99 единиц техники. В распоряжении филиала находились 47 резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

В связи с прогнозируемой непогодой персонал "Тулэнерго" был заранее переведен в режим повышенной готовности.

В филиале действовал оперативный штаб, был развернут временный информационный центр для обработки сообщений о нарушениях электроснабжения.

Тульская область Тулэнерго
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