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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

В Екатеринбурге из-за пожара из метро эвакуировали 385 человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге на станции метро "Уралмаш" произошел пожар, в областном управлении МЧС причиной возгорания назвали короткое замыкание в вентиляционной ленте. Из-за пожара на улицу эвакуировали 385 человек, в том числе 58 детей.

Сообщение о задымлении на станции "Уралмаш" поступило на пульт пожарной охраны в 6:59 утра (4:59 по Москве). Очаг возгорания пожарные обнаружили в вентиляционной камере в результате разведки. Там на площади 1 погонный метр был поврежден силовой кабель, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 7:39 по местному времени, к 8:42 пожарные завершили работу.

В пресс-службе горадминистрации "Интерфаксу" сообщили, что из-за инцидента на короткое время для пассажиров закрывался один вестибюль. После инцидента работа метро полностью восстановлена.

Екатеринбург МЧС Свердловская область Уралмаш
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