Мишустин встретится с депутатами от фракции "Новые люди"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретится с депутатами Госдумы от фракции "Новые люди".

Пресс-служба правительства сообщила, что консультации пройдут в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встреча состоится в здании правительства.

Ранее Мишустин провел консультации с депутатами фракций "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

Рабочие встречи с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для детального обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов, отмечает пресс-служба кабмина. Впервые такой формат был опробован в 2021 году.