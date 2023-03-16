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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

ФНС в апреле начнет возвращать доступ налогоплательщикам к личным кабинетам

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба начнет открывать доступ налогоплательщикам к их личным кабинетам в начале апреля, пообещал на съезде РСПП глава ведомства Даниил Егоров. Доступ был закрыт в январе после технических неполадок.

"У нас реформа налоговых платежей с 1 января произошла, это факт. Теперь у нас есть единый налоговый счет, на который я по одному сроку сдаю декларации (25-го числа), по одному сроку делаю платежи (28-го числа) как юрлицо, и на этот единый счет у меня приходят все деньги, а дальше налоговая по сути выполняет клиринговую функцию между всеми бюджетами и зачисляет деньги по всем бюджетам страны. Это целевая модель", - сказал он.

"Дальше. Всё пошло не так радужно, как сейчас вам описываю, у нас произошли технические неполадки в коде, из-за чего мы были вынуждены закрыть доступ к разделу личных кабинетов налогоплательщика, где отражаются данные о расчетах с бюджетом, для того, чтобы соответственно не вызывать дальнейшую активность "кривыми" данными, которые там были", - продолжил Егоров.

"Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы видим стабилизацию по платежам февраля. Я с таким аккуратным оптимизмом скажу, что в начале апреля мы начинаем открывать личные кабинеты. Сначала частично, для того чтобы посмотреть, что всё работает, потом откроем уже всё остальное", - сказал глава ФНС.

"Внутри целостность и стабильность работы системы на данный момент мы наблюдаем, поэтому здесь я склонен к достаточно оптимистично к этому относиться", - пояснил он.

ФНС Даниил Егоров РСПП
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