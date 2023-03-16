РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm в России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) снял блокировку с музыкального сервиса Last.fm после удаления им запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении РКН.

"Специалисты Роскомнадзора проверили поступившую информацию об удалении противоправного контента. Блокировка снята, портал Last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей", - говорится в сообщении службы.

О блокировке Last.fm в России стало известно 9 марта. 10 марта в РКН сообщили, что доступ к сайту сервиса и его мобильному приложению был ограничен в РФ после трех проигнорированных требований об удалении запрещенной в РФ информации.

Тогда в РКН уточнили, что с января 2023 года РКН трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления "выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы РФ".

"После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент", - сообщили в РКН в четверг.

Сайт Last.fm уже блокировался в России: в 2015 году и дважды в 2019 году из-за признанных в РФ экстремистскими музыкальных композиций.

Музыкальный сайт Last.fm начал работать в марте 2002 года; содержит обширную базу данных об исполнителях музыки, альбомах и композициях, а также дает возможность прослушивать композиции. На основе предпочтений пользователей составляет общие и индивидуальные чарты треков. С 2007 года принадлежит компании "CBS Interactive".