Музыкальный сервис Last.fm заблокирован за дискредитацию ВС РФ

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm после трех проигнорированных требований удалить запрещенную в России информацию, информации, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm", - сообщили в службе в ответ на запрос агентства.

С января 2023 года РКН трижды направлял американскому сервису требование о необходимости удаления "выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные Силы РФ".

"После удаления запрещенных материалов доступ к сервису будет восстановлен", - пообещали в РКН.

Сайт Last.fm уже блокировали в России: в 2015 году и дважды в 2019 году из-за музыкальных композиций, признанных властями экстремистскими.

Музыкальный сайт Last.fm начал работать в марте 2002 года; содержит обширную базу данных об исполнителях музыки, альбомах и композициях, а также дает возможность прослушивать композиции. На основе предпочтений пользователей составляет общие и индивидуальные чарты треков. С 2007 года принадлежит компании "CBS Interactive".