Главу Минсельхоза Карелии арестовали по делу о получении взятки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Петрозаводский горсуд на два месяца заключил под стражу министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова по делу о получении взятки в 10 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 14 мая 2023 года включительно", - сказали в суде.

Министра задержали накануне по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей через посредника. По данным СКР, вознаграждение предназначалось за содействие предпринимателю в получении субсидий на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров.

По данным пресс-службы республиканского МВД, в этот же день в Петербурге задержали и подозреваемого в посредничестве при передаче взятки.

Региональный СК возбудил дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).