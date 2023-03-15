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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Глава Минсельхоза Карелии задержан по делу о взятке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан в среду по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год через посредника мужчина получил взятку в размере 10 млн рублей.

"Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Между тем, глава Карелии Артур Парфенчиков написал на своей странице во Вконтакте, что в республиканском Минсельхозе проходят следственные действия, идет выемка документов. "В любом случае, работа министерства продолжается", - заверил он.

Согласно данным сайта правительства республики, должность министра сельского и рыбного хозяйства Карелии занимает Владимир Лабинов.

Карелия
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