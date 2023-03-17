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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Что произошло за день: пятница, 17 марта

Госвизит Си Цзиньпина в Россию, ордер МУС на арест Владимира Путина, решение ЦБ РФ по ключевой ставке, старт ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ заявили, что решения МУС для России не имеют значения, а сенатор Андрей Клишас сообщил, что ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий. В Кремле считают "возмутительной и неприемлемой" постановку вопроса.

- Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта по приглашению Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в понедельник лидеры проведут неформальную встречу, официальные переговоры состоятся во вторник. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в переговорах примут участие большинство членов правительства РФ.

- Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% в четвертый раз подряд. ЦБ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал сохранение и повышение ставки, итоговое решение было консенсусным.

- Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО. Президент Турции пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей. Между тем венгерский парламент проголосует по заявке Финляндии 27 марта. При этом Анкара и Будапешт пока не планируют процедуру ратификации вступления в НАТО Швеции.

- Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию, что соответствует доходности около 15% годовых, в сумме это 565 млрд рублей. "Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения", - заявил Герман Греф.

- Путин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия Анохина. Ранее он занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ.

- Минпромторг сообщил о разработке замены импортным свечам зажигания для Superjet. Ранее о том, что операторы Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, сообщили в РБК.

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