Набиуллина пообещала обсудить с "Мосбиржей" "дизайн" торгов на валютном рынке

По ее словам, ЦБ не видит на этом рынке спекуляций

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России не видит на валютном рынке спекулятивных действий, колебания курса в марте связаны с концентрацией открытых позиций в преддверии экспирации фьючерсов, но проверит ситуацию на предмет манипулирования и подумает с "Мосбиржей" над усовершенствованием дизайна торгов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим, но, действительно, были движения курса в середине марта. Это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов", - сказала она.

Она не исключила, что такие колебания цен могут быть из-за снижения ликвидности валютного рынка.

"Мы сейчас вместе с биржей рассматриваем, может быть, стоит усовершенствовать дизайн торгов - для того, чтобы, в том числе, расширить время расчета фиксинга для того, чтобы нейтрализовать такие колебания, но, несмотря на то, что это объясняется нормальной, рыночной практикой, мы все равно пристально посмотрим на этот случай на предмет манипулирования, как рассматриваем любое аномальное поведение на рынке", - добавила глава ЦБ.