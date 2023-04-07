МосБиржа намерена увеличить период расчета валютных фиксингов с 5 до 15 минут

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в ближайшее время обновить методику расчета валютных фиксингов, увеличив период расчета индикаторов с 5 до 15 минут, говорится в сообщении торговой площадки.

Фиксинг для валютных пар "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль", "евро - доллар США", "китайский юань - российский рубль", "доллар США - китайский юань", "гонконгский доллар - российский рубль" и "турецкая лира - российский рубль" планируется рассчитывать с 12:15 до 12:30 по Москве (сейчас с 12:25 до 12:30).

Предполагается, что изменения вступят в силу не позднее 15 июня, точную дату биржа сообщит позднее.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала об обсуждении с МосБиржей возможности расширения времени расчета фиксинга.

"Мы сейчас вместе с биржей рассматриваем, может быть, стоит усовершенствовать дизайн торгов - для того, чтобы, в том числе, расширить время расчета фиксинга для того, чтобы нейтрализовать такие колебания", - сказала она, комментируя наблюдавшиеся 16 марта кратковременные резкие колебания курсов. Так, в этот день курс доллара в 12:27 по Москве составил 76,91 руб., поднявшись на 92,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро торговался на отметке 81,97 руб. - плюс 1,74 рубля к уровню предыдущего закрытия.

"Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим, но, действительно, были движения курса в середине марта. Это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов", - сказала глава ЦБ. По ее словам, несмотря на то, что это объясняется нормальной, рыночной практикой, Банк России "пристально" посмотрит на этот случай на предмет манипулирования. Она не исключила, что такие колебания цен могут быть из-за снижения ликвидности валютного рынка.

МосБиржа рассчитывает валютные фиксинги с 2013 года ежедневно в 12:30 на основании информации о поданных заявках и заключенных сделках по инструментам спот на валютном рынке.