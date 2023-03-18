Пассажирский рейс из Новосибирска не смог вылететь в Нижневартовск по технической причине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В новосибирском аэропорту Толмачево самолет по технической причине прекратил разбег на взлетной полосе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным сегодня около 7 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина при выполнении рейса по маршруту "Новосибирск - Нижневартовск" воздушное судно авиакомпании "Сибирь" по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине", - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 79 пассажиров, опасного груза не имелось. Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения и устранения причин возникшей неисправности.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о самолете Embraer-170, пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.