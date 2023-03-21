В Минстрое примут меры для повышения качества стройматериалов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минстрой готовит план мероприятий для повышения качества стройматериалов, сообщили в пресс-службе министерства.

"Конечной целью реализации плана должно стать создание целостной и комплексной системы обеспечения качества и безопасности строительной продукции на всех этапах: производство, оборот и применение на стройплощадке. Это в итоге позволит повысить качество строительства и его безопасность, а также снизить финансовые затраты застройщиков и строительных компаний при устранении недостатков строительства с применением некачественных и фальсифицированных материалов", - рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин.

План содержит три направления мероприятий: повышение качества строительных материалов и внедрение инноваций, подготовку необходимых специалистов, совершенствование системы ценообразования в отрасли.

Одной из ключевых мер в Минстрое назвали создание цифровой системы контроля качества стройматериалов и изделий на этапе производства, а также на уровне всех участников оборота продукции на рынке. Также среди предложений - формирование единого реестра добросовестных поставщиков.

Также Минстрой отметил необходимость четкого регулирования работы строительных лабораторий, направленного на минимизацию риска некачественного применения строительной продукции и производства работ.