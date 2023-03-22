Ударная группа ЧФ провела учение по уничтожению кораблей противника

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Корабельная ударная группа Черноморского флота в составе фрегата "Адмирал Макаров", сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы, сообщила в среду пресс-служба флота.

"По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота. Боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов и малых ракетных кораблей уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитные ракетные и артиллерийские комплексы. Все воздушные цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей выполнили учебные артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, плавающим минам и светящимся авиабомбам, сброшенным на парашюте с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ. "В качестве кораблей условного противника были использованы буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей", - сообщает флот.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.