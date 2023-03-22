В Думе предложили создать цифровую платформу спроса на стройматериалы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил создать цифровую платформу спроса и предложения стройматериалов в России. На заседании думского комитета по строительству и ЖКХ он сказал, что такая платформа крайне нужна.

По словам депутата, платформа должна представлять собой "прямо государственный такой агрегатор, который показывает, где какие объемы строятся, какими механизмами". С ее помощью можно будет отслеживать ценообразование на рынке.

Кошелев уже обсуждал это предложение с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Также он намерен обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Депутат Госдумы, председатель комитета Сергей Пахомов подчеркнул, что государство поддерживает эту сферу рынка и имеет право требовать максимальной прозрачности.