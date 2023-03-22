Сторож сельхозпредприятия погиб от обстрела в Белгородской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя в результате обстрела ВСУ в среду.

"Сегодня ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела погиб сторож предприятия, повреждены три частных домовладения, нарушено электро- и газоснабжение села.

Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.