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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Три человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Трое мужчин получили ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино Белгородской области в субботу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших - мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести", - уточнил он.

По его словам, три прилета снарядов пришлись на территорию промышленного предприятия. "Есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах. Глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы находятся на месте", - отметил Гладков.

Ранее в субботу он сообщил об обстреле ВСУ села Муром Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия.

Кроме того, по информации Гладкова, утром 11 февраля зафиксирована атака беспилотников на инфраструктурный объект в Яковлевском округе. Жертв и пострадавших нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

ВСУ Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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