Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем при обстреле с украинской стороны приграничного села.

"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об обстреле украинскими военными нескольких муниципалитетов региона. Пострадавших нет. Были повреждены домовладения и ЛЭП.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.