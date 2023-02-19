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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем при обстреле с украинской стороны приграничного села.

"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об обстреле украинскими военными нескольких муниципалитетов региона. Пострадавших нет. Были повреждены домовладения и ЛЭП.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков
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