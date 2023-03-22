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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Военные РФ создадут сплошную зону контроля надводной обстановки вдоль Курил

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия создает сплошную зону контроля надводной обстановки в районе Курильских островов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", - сказал Шойгу в среду на коллегии ведомства.

Он заявил, что в Восточном военном округе продолжается комплектование соединений и воинских частей офицерскими кадрами: в прошлом году на офицерские должности назначены более 2,5 тысяч человек.

"В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - заявил министр.

"При этом работа всех органов управления должна быть, прежде всего, направлена на обеспечение подразделений, задействованных в специальной военной операции, и нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.

Комплекс "Бастион"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

Шойгу на коллегии ведомства также заявил о значительно возросших боевых возможностях Восточного военного округа.

"Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около 400 единиц современных и модернизированных образцов техники", - сказал министр обороны.

"Среди них - атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал", - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Курильские острова
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